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Найдите оленя: новая фотозагадка ошарашила интернет
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Найдите оленя: новая фотозагадка взорвала Интернет 

360tv.ru 3 часа назад
Шотландец хотел сфотографировать осенний пейзаж, а получил настоящую фото-иллюзию. Интересный снимок он опубликовал в Сети.
45-летний житель Шотландии Мик Мерфи (Mick Murphy) гулял в парке недалеко от деревни Кинлочлвен вместе со своей 11-летней дочерью Евой. Они делали снимки осенней природы.
Вернувшись домой, они пересматривали фотографии, и вдруг Ева заметила на снимке оленя. Шкура животного так слилась с окружающим пейзажем, что заметить его почти невозможно.
Мик выложил фото в соцсети и предложил пользователям разгадать фото-загадку. Публикация быстро разлетелась по Сети, набрала много лайков и комментариев.
А вы разглядели на фотографии оленя?
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