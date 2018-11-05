Найдите оленя: новая фотозагадка ошарашила интернет

Найдите оленя: новая фотозагадка взорвала Интернет

Шотландец хотел сфотографировать осенний пейзаж, а получил настоящую фото-иллюзию. Интересный снимок он опубликовал в Сети.

45-летний житель Шотландии Мик Мерфи (Mick Murphy) гулял в парке недалеко от деревни Кинлочлвен вместе со своей 11-летней дочерью Евой. Они делали снимки осенней природы.

Вернувшись домой, они пересматривали фотографии, и вдруг Ева заметила на снимке оленя. Шкура животного так слилась с окружающим пейзажем, что заметить его почти невозможно.

Мик выложил фото в соцсети и предложил пользователям разгадать фото-загадку. Публикация быстро разлетелась по Сети, набрала много лайков и комментариев.

А вы разглядели на фотографии оленя?