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Власти штата Джорджия подозревают демократов в хакерской атаке
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Власти штата Джорджия подозревают демократов в хакерской атаке 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Офис госсекретаря штата Джорджия в воскресенье заявил о расследовании в связи с подозрением в хакерской атаке на избирательную систему этого штата, сообщает Fox News.
Как уточняет телеканал, в причастности к хакерской атаке на систему регистрации избирателей власти штата подозревают региональное отделение Демократической партии США.
"Хотя мы не можем комментировать специфику проводимого расследования, я могу подтвердить, что Демократическая партия Джорджии находится под следствием из-за возможных кибератак", — приводит телеканал слова представителя штата Канди Броса.
При этом Демократическая партия категорически отрицает данные обвинения и считает, что офис госсекретаря штата превышает свои полномочия.
Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).
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