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Россия и Китай могут создать альтернативные соцсети
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Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке

РФ и КНР собрались создать «альтернативные соцсети» 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россия и Китай должны создавать новые каналы распространения медиаконтента, в условиях когда их СМИ на международном уровне сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на IV китайско-российском медиафоруме.
«Понятное дело, что в этой ситуации и России, и Китаю нужно вырабатывать общие подходы. Причём не только ограничиваться словесными разговорами о том, какие мы бедные и как нас сильно обижают, но и разрабатывать ответные шаги», — сказал Волин.
Он отметил, что если Twitter, YouTube или Facebook будут «выкидывать» российские и китайские СМИ из своего поля, то придётся внедрять свои социальные сети и мессенджеры. Впрочем, Волин выразил надежду, что до этого не дойдет.
Как писал News.ru, результативное сотрудничество Китая и России, укрепление их геополитических позиций вызывают зависть других стран. Об этом заявил зампред правительства России Максим Акимов в ходе IV китайско-российского медиафорума. По его словам, именно поэтому завистники пытаются дискредитировать продукцию этих двух стран-партнёров.
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