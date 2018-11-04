Россия и Китай могут создать альтернативные соцсети

РФ и КНР собрались создать «альтернативные соцсети»

Россия и Китай должны создавать новые каналы распространения медиаконтента, в условиях когда их СМИ на международном уровне сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на IV китайско-российском медиафоруме.

«Понятное дело, что в этой ситуации и России, и Китаю нужно вырабатывать общие подходы. Причём не только ограничиваться словесными разговорами о том, какие мы бедные и как нас сильно обижают, но и разрабатывать ответные шаги», — сказал Волин.

Он отметил, что если Twitter, YouTube или Facebook будут «выкидывать» российские и китайские СМИ из своего поля, то придётся внедрять свои социальные сети и мессенджеры. Впрочем, Волин выразил надежду, что до этого не дойдет.