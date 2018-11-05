Twitter удалит миллионы подозрительных аккаунтов

Twitter намерен удалить миллионы подозрительных аккаунтов

Массовое удаление администрация проведет в течение следующей недели, чтобы уточнить число подписчиков.

Администрация соцсети Twitter на официальной странице проинформировала, что в течение следующей недели специалисты компании намерены удалить миллионы подозрительных аккаунтов. Ранее стало известно, что за два последних месяца Twitte заблокировал более 70 миллионов профилей. Уточняется, что удалены из числа подписок будут не все эти аккаунты, а те, активность которых внезапно изменилась, и те, кто часто попадает в «черный список». Администрация также сообщила, что таким пользователям было отправлено предупреждение, и все, кто его проигнорирует, будет удален. В сообщении отмечается, что в среднем обычные пользователи потеряют по четыре подписчика, а вот крупнее аккаунты могут лишиться существенной части аудитории.

Напомним, что недавно администрация Twitte проинформировала, что в связи с новой политикой борьбы со спамом и ботами будет усложнен процесс регистрации в соцсети.