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Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов
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Twitter удалил 10 тыс. аккаунтов, с которых призывали не голосовать на выборах в США 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Администрация Twitter удалила свыше 10 тыс. учетных записей, с помощью которых в автоматическом режиме публиковали сообщения с призывами не голосовать на промежуточных выборах в США. Об этом информировало в пятницу агентство Reuters.
Оно приводит заявления представителя соцсети Яна Планкетта:
"Мы приняли меры в отношении данных аккаунтов и операций в Twitter, — отметил он.
По данным агентства, это было сделано в сентябре и начале октября.
Аккаунты выглядели так, будто бы их используют сторонники Демократической партии США. В действительности это было не так. Представители партии информировали администрацию Twitter о происходящем.
Промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября: будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Первые избирательные участки откроются в 05:00 (13:00 мск) в штате Вермонт, в Нью-Йорке голосование начнется на час позже, а завершится оно с закрытием избирательных участков в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (07:00 мск 7 ноября).
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