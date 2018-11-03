Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов

Twitter удалил 10 тыс. аккаунтов, с которых призывали не голосовать на выборах в США

Администрация Twitter удалила свыше 10 тыс. учетных записей, с помощью которых в автоматическом режиме публиковали сообщения с призывами не голосовать на промежуточных выборах в США . Об этом информировало в пятницу агентство Reuters Оно приводит заявления представителя соцсети Яна Планкетта: "Мы приняли меры в отношении данных аккаунтов и операций в Twitter, — отметил он. По данным агентства, это было сделано в сентябре и начале октября. Аккаунты выглядели так, будто бы их используют сторонники Демократической партии США . В действительности это было не так. Представители партии информировали администрацию Twitter о происходящем. Промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября: будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США , 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Первые избирательные участки откроются в 05:00 (13:00 мск) в штате Вермонт, в Нью-Йорке голосование начнется на час позже, а завершится оно с закрытием избирательных участков в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (07:00 мск 7 ноября).