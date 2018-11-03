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Пентагону дан «зеленый свет» для кибератаки на Россию
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СМИ: Пентагону дан «зеленый свет» для кибератаки на Россию в случае вмешательства в выборы 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: EPA
Хакерам из министерства обороны США дан "зеленый свет" для проведения кибероперации против российских компьютерных систем в том случае, если в интернет-пространстве будет зафиксировано вмешательство в американские промежуточные выборы в Конгресс 6 ноября со стороны РФ. Об этом сообщило в пятницу интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По его информации, параметры операции уже согласованы разведсообществом и Пентагоном, и специалистам последнего дано указание "получить доступ к киберсистемам, если они посчитают, что это потребуется для осуществления плана как можно быстрее".
Как отмечает портал, власти США полагают, что "Москва может прибегнуть к более агрессивному вмешательству буквально в первые же часы после открытия избирательных участков или же после того, как начнется подсчет голосов". Источники издания в администрации пояснили, что для начала американской кибероперации потребуется нечто большее, чем "злонамеренное влияние или попытки изменить мнения и взгляды людей или то, как они могут проголосовать".
Издание обратило внимание на то, что подготовка такого плана означает, что Соединенные Штаты начали включать наступательные операции в киберпространстве в системы военного планирования, что в конечном счете, скорее всего, приведет к тому, что сражения между хакерами станут обычным явлением, причем для вступления в них даже не потребуется разрешение президента страны.
Американские спецслужбы приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Президент Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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