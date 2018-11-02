В РФ могут появится кибердружины

Россиянам предложат внести поправки в проект о кибердружинах, отметили в ГД

Шхагошев также сообщил агентству, что инициатива будет рассмотрена в пятницу на Координационном совете фракции ЕР. В случае поддержки фракции и после получения отзывов от профильных ведомств авторы новой нормы будут вносить ее в Госдуму.

"Мы, скорее всего, предложим на различных форматах общественной работы сделать определенные предложения со стороны гражданского общества, чтобы они хотели увидеть для себя еще в этом законопроекте. И, возможно, ко второму чтению, в случае прохождения его в законодательном порядке и принятии в первом чтении, мы бы внесли определенные… дополнения законодательные, которые бы мотивировали наших представителей гражданского общества, кибердружинников заниматься именно этой деятельностью", — сказал Быков РИА Новости.

Политик отметил, что депутаты при подготовке инициативы провели работу и в регионах, и на площадке Госдумы, обменялись опытом с экспертами, представителями гражданского сообщества и профильных ведомств.