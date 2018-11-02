В РФ могут появится кибердружины

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Россиянам предложат внести поправки в проект о кибердружинах, отметили в ГД 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Представителям гражданского общества предложат поучаствовать в подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о создании в России кибердружин, заявил депутат Госдумы, один из авторов инициативы Олег Быков ("Единая Россия").
Как ранее стало известно РИА Новости, депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. Авторами инициативы выступили депутаты ГД Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие депутаты ГД от фракции "Единая Россия".
Шхагошев также сообщил агентству, что инициатива будет рассмотрена в пятницу на Координационном совете фракции ЕР. В случае поддержки фракции и после получения отзывов от профильных ведомств авторы новой нормы будут вносить ее в Госдуму.
"Мы, скорее всего, предложим на различных форматах общественной работы сделать определенные предложения со стороны гражданского общества, чтобы они хотели увидеть для себя еще в этом законопроекте. И, возможно, ко второму чтению, в случае прохождения его в законодательном порядке и принятии в первом чтении, мы бы внесли определенные… дополнения законодательные, которые бы мотивировали наших представителей гражданского общества, кибердружинников заниматься именно этой деятельностью", — сказал Быков РИА Новости.
Политик отметил, что депутаты при подготовке инициативы провели работу и в регионах, и на площадке Госдумы, обменялись опытом с экспертами, представителями гражданского сообщества и профильных ведомств.
"Молодые люди это поддерживают, более того, все субъекты, которые являются участниками этих отношений, — это и следственные органы, Роскомнадзор, профильные (ведомства)… Мы не нашли никаких отрицательных моментов, с удовольствием органы государственной власти, органы местного самоуправления нас поддерживают в этих желаниях, предложениях", — добавил он.
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