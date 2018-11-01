#солнце, #открытыйкосмос, #рапидспартак: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #солнце — осеннее солнце вдохновило на многочисленные фотографии. Пользователи делились фотографиями совместных прогулок, вдохновившись красотой.

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2. #нашлес2018 — в акции "Наш лес" участвовали тысячи россиян. Коллективы и семьи позаботились о будущем страны и посадили огромное количество деревьев.

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3. #sochi — один из самых привлекательных для туристов городов традиционно в лидерах по количеству фотографий оттуда. Да и как возможно не поделиться снимком, когда вокруг такая красота?

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4. #открытыйкосмос — Выставка-приключение «Открытый космос» нравится как детям, так и родителям. В ней собраны 47 приключений, созданных новейшими технологиями. Они делают из гостей космонавта, превратят в звезду, отправят на лифте в космос, преодолеют гравитацию и запустят голос всех желающих на Марс.

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5. #МЫ — пользователи с радостью рассказывали о близких и родных. Такой простой, но важный хэштег, который помогает хотя бы на секунду забыть об идее тотального эгоизма.

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6. #геленджик — в свое время этот город стал популярен благодаря одному знаменитому фильму. А тем временем местные жители открывают его красоту.

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7. #бабьеЛето — в этом году вновь настала эта любимая пора. Летняя жара спала, осталось лишь спокойное тепло и тишина природы.

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8. #рапидспартак — а еще осенью стартуют групповые этапы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. После фееричного ЧМ-2018 у многих все еще осталось желание наслаждаться футболом. Что уж говорить, если играет один из российских клубов?

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9. #мужжена — что может радовать каждый день? Путь, который проделываете с любимым человеком. Кажется, этот хэштег будет популярным в любое время года.

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10. #rostov — ростовчане активно рассказывали не только о родном городе, но и активно путешествовали, демонстрируя жизнь других стран.