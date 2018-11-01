#девичник, #золотаяосень, #крым2018: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #девичник — осенью пользователи радовались мероприятиям, в которых участвовали их родные и близкие. Ну и традиционно ранняя осень — время свадеб и праздников.

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2. #золотаяосень — осеннее тепло и яркие краски вдохновили пользователей на огромное количество снимков природы.

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3. #vktalents_ellegirl — авторы публиковали рисунки, созданные во время совместного проекта журнала Elle Girl и «ВКонтакте». Соцсеть и издание предложили пользователям создать изображение для ноябрьского номера журнала. Тема номера — «Фантазии по Вселенной Фантастических тварей и Гарри Поттера ».

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4. #крым2018 — многие из россиян рассказывали о бархатном сезоне в Крыму. Кто-то побывал на полуострове впервые, кто-то по доброй традиции навестил любимые места. Также снимками делились местные жители.

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5. #югмоторшоу2018 — осенью состоялся традиционный Международный фестиваль тюнинга ЮгМоторШоу. Он проводится в Краснодаре с 2015 года. Традиционно его посетили не только заядлые автомобилисты, но и тысячи зрителей из разных уголков России.

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6. #onelove — чуть ли не самый популярный хэштег всех времен. Пользователи рассказывают о мечтах и том, что их радует.

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7. #выйдиподкрида — перед "боем века" между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пользователи запустили флешмоб, в котором призывали Макгрегора выйти на поединок под песню Егора Крида

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8. #вэф2018 — кроме боя россияне следили и даже участвовали в Восточном экономическом форуме. В этом году он собрал 6 тыс. делегатов, которые посетили 100 мероприятий.

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9. #sunset — эта осень точно может побить рекорды по красивым снимкам закатов. Не зря именно этот хэштег был одним из самых популярных.

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10. #skam — Норвежский сериал «Стыд» рассказывает о повседневной жизни старшеклассников в школе Хартвига Ниссена. Первая серия была выпущена 25 сентября 2015 года на сайте NRK.