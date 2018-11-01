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В WhatsApp нашли место для рекламы
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В WhatsApp нашли место для рекламы 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Shutterstock
Руководство популярного сервиса WhatsApp нашло способ поместить рекламные объявления в мессенджер. Об этом сообщает The Economic Times.
О планах по монетизации приложения рассказал вице-президент компании Крис Дэниелс. По его словам, реклама будет транслироваться в разделе «Статус» — аналоге функции «Сторис» в Instagram и Snapchat. Фотографии, ролики и гифки в этом разделе исчезают через 24 часа после публикации.
«Это станет основной моделью монетизации для компании, а также даст возможность для бизнеса контактировать с людьми в WhatsApp», — заявил Дэниелс.
В течение какого времени пользователи увидят первые рекламные объявления, представитель компании не уточнил.
В октябре СМИ писали, что реклама может появиться в мессенджере уже в начале 2019 года. По словам инсайдеров, объявления должны будут транслироваться не только в «Статусе», но и в верхней части приложения.
По словам соучредителя WhatsApp Брайана Эктона, глава Facebook Марк Цукерберг искал способы для монетизации мессенджера сразу после покупки в 2014 году. Из-за этого вопроса между Цукербергом и несколькими топ-менеджерами WhatsApp возникли серьезные разногласия.
Эктон рассказал, что основатель Facebook слишком сильно давил на соучредителей сервиса, поэтому им в конечном итоге пришлось покинуть компанию.
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