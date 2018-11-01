Изобретатель интернета разочаровался в нем

Технологические гиганты Кремниевой долины стали настолько доминирующими, что скорее всего их придется разделить. Об этом заявил создатель современного интернета Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) в интервью Reuters

По словам ученого, с 1990-х годов цифровая революция породила несколько американских IT-компаний, которые сегодня обладают большей финансовой и культурной властью, чем многие страны. Бернерс-Ли рассказал, что разочарован нынешним состоянием интернета, особенно после скандалов с массовыми утечками персональных данных и распространением ненависти в социальных сетях.

«В конечном итоге вы получаете одну компанию, доминирующую в этой области, поэтому нет никакой альтернативы, кроме распада. Существует опасность концентрации», — отметил Бернерс-Ли.

Изобретатель интернета также подчеркнул, что скорость инноваций в технологиях и в изменении вкусов пользователей может в конечном итоге снизить влияние технологических гигантов.

Ранее Бернерс-Ли представил новый проект Inrupt, в рамках которого будут разработаны специальные приложения, позволяющие пользователям самостоятельно хранить свои данные. Юзеры смогут выбирать, с кем делиться личной информацией, чтобы не передавать данные крупным IT-компаниям.