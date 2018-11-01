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Создатель интернета предрек распад Google и Facebook
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Создатель интернета предрек распад Google и Facebook 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировым интернет-гигантам, в том числе Google и Facebook, грозит распад, считает основатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли.
Бернерс-Ли заявил, что группа базирующихся в США интернет-стартапов, появившихся на волне цифровой революции 90-х годов, в данный момент по влиянию и финансам превосходит большинство стран; все это рано или поздно приведет «к доминированию одной компании на рынке, и другой альтернативы, кроме распада, просто нет», передает «Ридус» со ссылкой на Reuters.
По мнению создателя интернета, существует реальная угроза концентрации власти и денег в одной компании.
Кроме того, скорость развития технологий и смена вкусов пользователей также может спустить на землю некоторых интернет-гигантов.
«Нужно различать распад корпорации из-за мелкого игрока, выбивающего ее с рынка, или из-за действительно новой технологии, породившей сдвиг на рынке», — добавил он.
Тимоти Бернерс-Ли является известным специалистом в области интернет-технологий. Также он один из создателей Всемирной паутины.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что интернет готовится вернуться к анархизму.
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