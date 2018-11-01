«Ни слова о Крыме»: Латвиец рассказал о принципах работы PayPal

Житель Латвии Андрейс Быковс с помощью акции "Один лайк — один факт" в Twitter рассказал о своем опыте работы в международной платежной системе PayPal . Он уже раскрыл 80 занимательных фактов об этом компании, сообщает Sputnik Латвия.

В частности, он описал отношение компании к вопросу Крыма . По его словам, полуостров нельзя упоминать ни в каком виде, и все, что будет с ним связано, приведет к блокировке профиля.

"Если даже продают почтовую марку в честь открытия новой паромной линии Сочи-Бахчисарай в далеких шестидесятых. Все, что связано с Крымом, ведет к блокированию профиля", — заявляет Быковс.

"Есть определенная группа людей, которая никогда не сможет пользоваться PayРal, несмотря на то, что живет честно. Это все, у кого хотя бы часть фамилии совпадает с личностями, которые находятся под санкциями или живут вблизи какой-нибудь армейской части. Или лучше у ракетного завода. Блокировка", — пишет он.

Кроме того, латвиец рассказал, как работники решают спорные ситуации клиентов.

"Любой работник для удержания доверия клиента может зачислить на его счет до 25 евро. В любой момент. Обычно это происходит так: извиняемся за неудобства. Вы будете удовлетворены, если я вам сейчас зачислю 16 евро, чтобы закрыть спор и потери? Работает на 100", — написал Быковс, добавив, что у Paypal в свободных средствах находится порядка шести миллиардов долларов для таких ситуаций.

Он также рассказал о постоянных технических проблемах с сервисом. По его словам, ни один спор не будет рассмотрен, пока клиент сам не позвонит или не напишет в техподдержку, поэтому большая часть споров закрывается с неправильным решением из-за решения алгоритма.

"Если вы планируете звонить и жаловаться на ошибку на странице PayРal, первое, что вам предложат, поменять браузер и почистить кеш и куки. Поэтому разговор нужно начинать сразу со слов "я почистил кеш и куки, но у меня по-прежнему ничего не работает", — советует Быковс, добавляя, что в компании никто ни за что не отвечает, и все гонятся только за позитивными отзывами.

Помимо этого, латвиец советует пользователям очень внимательно относиться к курсу обмена валюты, который невыгоден клиентам сервиса.

"Курс обмена валюты вам, как клиенту, невыгоден, по крайней мере, на 4% по сравнению с банками. Всегда перед тем, как платить в другой валюте, сравнивайте. Всегда. Финансисты PayРal спят и видят, как взять еще больше", — рассказывает он.

Быковс также отмечает, что сотрудник PayPal в частной беседе посоветует пользоваться услугами других платежных операторов, потому у них более безопасная система изнутри и ниже комиссионные.