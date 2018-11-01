Apple блокирует некоторые мобильные приложения в Крыму

Российские приложения для мобильных телефонов, работающие с Крымом , продолжают сталкиваться с проблемами при размещении в App Store. Кроме приложений по аренде жилья, под ударом оказался городской справочник «МойГород», который получил инвестиции государственного Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Об этом сообщил «Коммерсант».

Мобильное приложение «МойГород» объединяет в себе местный справочник, афишу, а также форум для жителей городов России и стран СНГ. В App Store приложение было заблокировано 6 октября, рассказал основатель и гендиректор ООО «МойГород» Дмитрий Беговатов. Компания Apple , в свою очередь, уведомила разработчика, что App Store не может размещать, распространять и вести дела с определенными приложениями или разработчиками, которые связаны со странами, находящимися под эмбарго Соединенных Штатов. Также корпорация порекомендовала обратиться по данному вопросу в Минфин США

В ответе ведомства разработчику сказано, что Россия не входит в число стран, находящихся под «всеобъемлющими» санкциями США, и что американский бизнес может ограничить работу с российскими компаниями, только в том случае, если последние связаны с лицами из санкционного списка.

Минфин США не стал давать оценку действиям компании Apple, заключив, что бизнес самостоятельно проводит оценку рисков и может принимать решение не сотрудничать с компаниями «с отдельных территорий».

Беговатов отправил ответ американского ведомства в корпорацию Apple, после чего мобильное приложение «МойГород» было разблокировано в App Store, но обновления не проходят стадию проверки. Разработчик уточнил, что для выяснения причин задержки была направленна апелляция, но ответа на данный момент не поступило. Беговатов полагает, что решение корпорации связано с тем, что «Мой город» работает с городами Крыма.