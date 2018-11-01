Пиратский контент исчезнет из поисков 

Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны — заключили в четверг на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.
Суть меморандума сводится к досудебным разрешениям споров правообладателей и поисковиков, в частности, удалению ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке.
В мае в ходе дискуссии о защите авторских прав в рамках ПМЭФ-2018 глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал крупнейшие поисковые системы к сотрудничеству, отметив, что пиратский контент выдается в результатах поиска, что вызывает нарекания правообладателей.
В августе четыре телекомпании холдинга "Газпром-медиа" подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс. Видео" нависла угроза блокировки, поисковик удалил из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом.
Операционный директор Rambler&Co Дмитрий Сергеев выразил надежду, что благодаря меморандуму пиратский контент навсегда исчезнет из поисковой выдачи.
«Мы поддерживаем подписание меморандума и надеемся, что он станет механизмом, который приведет к фундаментальным изменениям в борьбе с пиратами. Рамблер не является оператором поисковой системы, мы используем поисковые технологии компании «Яндекс». В то же время, как крупный дистрибутор контента в онлайне и офлайне, мы несем потери от пиратской деятельности и готовы участвовать в разработке и имплементации последующих законодательных и технологических инициатив, которые необходимы для эффективной борьбы с пиратством», — сказал он.