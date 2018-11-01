Пиратский контент исчезнет из поисков

Яндекс, Mail.ru , Rambler, Кинопоиск и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны — заключили в четверг на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.

Суть меморандума сводится к досудебным разрешениям споров правообладателей и поисковиков, в частности, удалению ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке.

В мае в ходе дискуссии о защите авторских прав в рамках ПМЭФ-2018 глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал крупнейшие поисковые системы к сотрудничеству, отметив, что пиратский контент выдается в результатах поиска, что вызывает нарекания правообладателей.

В августе четыре телекомпании холдинга "Газпром-медиа" подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс. Видео" нависла угроза блокировки, поисковик удалил из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом.

Операционный директор Rambler&Co Дмитрий Сергеев выразил надежду, что благодаря меморандуму пиратский контент навсегда исчезнет из поисковой выдачи.