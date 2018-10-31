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В Telegram нашли серьезную уязвимость
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В Telegram нашли уязвимость, позволяющую читать переписки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Yuri Kadobnov
Приложение Telegram Desktop не зашифровывает переписку пользователя, сообщает BleepingComputer.
Издание обратило внимание на пост американского инженера, который обнаружил сообщения других пользователей в незашифрованной базе данных SQLite и подобрал ключ. Программа перевела переписку в текстовые файлы. Он также отметил, что передаваемые медиафайлы и "секретный чат" также попадают в эту базу.
В августе СМИ сообщили об уязвимость уязвимости в Telegram, используя которую российский Центр исследований легитимности и политического протеста разработал программу для определения номера телефона, ID, фамилии и имени пользователя Telegram. Однако эксперты отметили, что программисты и исследовательские компании давно пользуются такой возможностью, это "фича" разработчиков и законодательству она не противоречит.
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