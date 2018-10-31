На «ВКонтакте» подали в суд за разглашение личных данных

В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга подано исковое заявление к социальной сети «ВКонтакте» о возмещении 100 тысяч рублей морального вреда за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам . Об этом News.ru сообщил правовой аналитик Международной правозащитной группы Агора Дамир Гайнутдинов.

«Иск подала сотрудник штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева. Она требует признать действия "ВКонтакте" незаконными», — пояснил адвокат.

18 января 2018 года заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкортостана с помощью запроса по электронной почте потребовал у администрации социальной сети «ВКонтакте» раскрыть информацию о Чанышевой. Его интересовали время, дата создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адреса как Чанышевой, так и других администраторов страницы «Команда Навального | Уфа». 30 января «ВКонтакте» предоставила все необходимые сведения.