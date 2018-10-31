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На «ВКонтакте» подали в суд
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На «ВКонтакте» подали в суд за разглашение личных данных 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: vk.com/about
В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга подано исковое заявление к социальной сети «ВКонтакте» о возмещении 100 тысяч рублей морального вреда за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам. Об этом News.ru сообщил правовой аналитик Международной правозащитной группы Агора Дамир Гайнутдинов.
«Иск подала сотрудник штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева. Она требует признать действия "ВКонтакте" незаконными», — пояснил адвокат.
18 января 2018 года заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкортостана с помощью запроса по электронной почте потребовал у администрации социальной сети «ВКонтакте» раскрыть информацию о Чанышевой. Его интересовали время, дата создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адреса как Чанышевой, так и других администраторов страницы «Команда Навального | Уфа». 30 января «ВКонтакте» предоставила все необходимые сведения.
Ранее News.ru писал о том, что Октябрьский райсуд Саратова постановил запретить страницы местного отделения «Открытой России» в Facebook и во «ВКонтакте». Также будет закрыта личная страница активиста объединения Алексея Лукьянова.
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