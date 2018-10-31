Ещё
Сеть МВД США заразилась вирусами с российских порносайтов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сеть МВД США заразилась вирусами с российских порносайтов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 57 минут назад
Фото: ТАСС
Работник находящейся в подчинении у Министерства внутренних дел США американской Геологической службы заразил рабочую сеть вирусами после просмотра с рабочего места свыше 9 тыс. порносайтов.
Большинство из этих сайтов являлись российскими, пишет ТАСС со ссылкой на доклад надзорной службы ведомства из Washington Post.
После заражения внутренней сети вирусами в Геологической службе провели расследование, в ходе которого проверили локальную сеть. В отчете сообщается, что на рабочем компьютере в браузере у сотрудника обнаружилась «внушительная история посещения сайтов для взрослых».
Уличенный в просмотре контента для взрослых работник скачивал с эротических сайтов снимки также на свой телефон через подключение к рабочему компьютеру. Одинаковые вредоносные программы обнаружили на всех устройствах.
После инцидента ведомство решило внести в черный список запрещенные к использованию в рабочее время сайты, а также усилить контроль за использованием сотрудниками интернета на работе и личных устройств.
Нарушитель, имя которого газета не называет, в Геологической службе США больше не работает. В ведомстве сообщили, что сотрудник знал о запретах и правилах поведения на рабочем месте, так как лично подписался под в соответствующих документах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями В Сети появились якобы сделанные в момент падения индонезийского Boeing селфи Apple презентовала новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности санкций России против Украины691
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде195
В тюрьме США убит известный гангстер42
Названа еще одна версия причины избиения Гуфа17
ЧП на Северном флоте и другие события дня49
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты подробности санкций России против Украины
Политика Украина
01:50
Умер Давид Черкасский
Общество Украина
01:22
Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет
Политика
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
02:48
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»
Общество
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение