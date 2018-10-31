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Глава Google X уволился после обвинения в сексуальных домогательствах
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Глава Google X уволился после обвинения в сексуальных домогательствах 

Вести.Ru + ещё 7 23 часа назад
Фото: Вести.Ru
Рич ДеВол — бывший руководитель исследовательской лаборатории Google X, которая курирует разработку ряда футуристических проектов поисковика, — покинул компанию после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. В Google подтвердили увольнение топ-менеджера, добавив, что выходного пособия он не получил.
ДеВол является одним из основателей экспериментального проекта Project Loon по запуску в стратосферу огромных воздушных шаров для «раздачи» интернета в труднодоступные уголки Земли. Изобретатель стал одним из героев расследования The New York Times, вышедшего на прошлой неделе.
Как сообщала газета, в 2013 году ДеВол собеседовал девушку-инженера Стар Симпсон, рассказал ей об «открытых» отношениях с женой и пригласил на фестиваль Burning Man. Там он предложил Симпсон раздеться и сделать ему массаж. Девушка отказалась, а спустя несколько недель ей без объяснения причин отказали в работе.
В 2015 году Симпсон рассказала о домогательствах сотрудникам Google. Её заверили, что необходимые меры уже приняты, и попросили не распространяться о случившемся.
В материале NYT фигурировали и другие топ-менеджеры: в частности, создатель Android Энди Рубин и старший вице-президент Google Амит Сингхал. В 2014 году, после того как на Рубина была подана жалоба, он покинул компанию с «золотым парашютом» в размере $90 миллионов, хотя Google имела право не выплачивать компенсацию.
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После выхода публикации ДеВол принес извинения за «ошибку в суждениях», а гендиректор Google Сундар Пичай заявил, что с 2016 года компания уволила 48 сотрудников за сексуальные домогательства. Никто из них, по его словам, не получил выходного пособия.
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