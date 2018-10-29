Ещё
Twitter откажется от лайков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Twitter планирует отказаться от лайков 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: © Omar Marques globallookpress.com
Компания Twitter планирует в скором времени отказаться от кнопки «Лайк», пишет The Telegraph со ссылкой на основателя социальной сети Джека Дорси.
Сообщается, что Дорси объявил об этом на прошлой неделе в ходе одного из мероприятий. По его словам, он не является поклонником кнопки в виде сердечка и «скоро» от неё избавятся.
Издание напоминает, что в функционале соцсети кнопка появилась в 2015 году. Она заменила собой кнопку «Избранное», которая позволяла добавить в закладки записи, чтобы прочитать их позднее.
Ранее Twitter ужесточил правила по борьбе с ботами.
RT на русском: последние новости
Facebook удалил более 80 связанных с Ираном страниц Facebook и Twitter не нашли вмешательства Китая в американские выборы СМИ: Власти Японии потребуют от Facebook улучшить защиту пользователей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о действиях Израиля после крушения Ил-20130
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ100
Владимир Бородин погиб в ДТП45
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня13
Россия разрабатывает новое оружие420
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Владимир Бородин погиб в ДТП
Происшествия Другое
06:02
Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова
Шоу-бизнес
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
03:10
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение