Twitter откажется от лайков

Twitter планирует отказаться от лайков

Компания Twitter планирует в скором времени отказаться от кнопки «Лайк», пишет The Telegraph со ссылкой на основателя социальной сети Джека Дорси.

Сообщается, что Дорси объявил об этом на прошлой неделе в ходе одного из мероприятий. По его словам, он не является поклонником кнопки в виде сердечка и «скоро» от неё избавятся.

Издание напоминает, что в функционале соцсети кнопка появилась в 2015 году. Она заменила собой кнопку «Избранное», которая позволяла добавить в закладки записи, чтобы прочитать их позднее.

Ранее Twitter ужесточил правила по борьбе с ботами.