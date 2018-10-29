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В документах Word обнаружена опасная уязвимость
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Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт

В документах Word обнаружена новая опасная уязвимость 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Denis Dervisevic / Flickr
Исследователи в области кибербезопасности из организации Cymulate обнаружили новый способ заражения компьютеров пользователей через видео, встроенные в файлы Microsoft Word. Об этом специалисты сообщили в своем блоге.
Чтобы воспользоваться уязвимостью, киберпреступники встраивают в документ видео, взятое с любого интернет-ресурса, а также редактируют файл document.xml и меняют ссылку на видео. По ней в браузере Internet Explorer загружается вредоносный код.
Специалистам из Cymulate удалось самостоятельно создать такой зараженный файл. По их словам, изменить параметр embeddedHtml внутри XML-файла (именно там можно заменить существующий код на любой другой) оказалось несложно.
При открытии таких документов Microsoft Word не отображается предупреждение системы безопасности о возможной угрозе.
Исправить эту проблему целиком пока невозможно. Исследователи рекомендовали пользователям блокировать текстовые документы, содержащие встроенное видео.
В апреле хакеры организовали масштабную киберкампанию, направленную на финансовые и IT-организации. Основным инструментом злоумышленников стали фишинговые письма с файлами Microsoft Word, содержащие зараженные элементы.
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