На картах Google Maps «переименовали» станцию метро

На картах Google Maps появилось метро «Свободу Давидычу»

Станция московского метро «Новокузнецкая» на короткое время оказалась переименована на картографическом сервисе Google Maps в «Свободу Давидычу». Речь идет о суде над видеоблогером и основателем соцсети для автомобилистов Smotra.ru Эриком Давидывичем Китуашвили.

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам заключения за мошенничество с автомобильной страховкой и отмывание денег. Хотя «дело Давидыча» длится уже два года, общественный интерес к нему не угасает. Трансляции из зала суда посмотрели несколько миллионов человек.

Многие из сторонников Китуашвили надеются на его скорое освобождение из мест лишения свободы благодаря недавно принятому закону, который приравнивает один проведенный в СИЗО день к полутора дням в колонии. Если приговор не будет пересмотрен, Давидыч может освободиться в течение одного года.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, причинив страховым компаниям ущерб на сумму около десяти миллионов рублей. Во время суда прокурор просил приговорить блогера к семи годам лишения свободы. Защита настаивала на оправдании. В итоге по некоторым эпизодам он был оправдан, а по другим — осужден.

Сторонники Давидыча считают, что он был наказан коррумпированными сотрудниками МВД , которых пытался разоблачить. На одном из самых популярных видеороликов сообщества Smotra.ru Китуашвили и его единомышленники «ловят» сотрудника ГИБДД на требовании дать ему взятку в размере 30 тысяч рублей за отказ от проведения медицинского освидетельствования на наркотическое опьянение в отношении водителя. Всего, по словам Давидыча, в ходе своего расследования им было поймано за руку более 300 сотрудников ДПС-коррупционеров.

«Я когда связывался с этой коррупционной историей, я понимал, мне мама говорила «Не лезь сынок, тебя убьют, посадят». Но они зарабатывают на наших жизнях, на дорогах общего пользования. Я не смирюсь. Меня могут убить в тюрьме. Я буду выкладывать дальше информацию», — заявлял Китуашвили в суде.

Ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как в Москве инспектор ДПС отомстил учителю за отказ дать взятку.