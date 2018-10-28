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Стала известна дата выхода iOS 12.1
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Стала известна дата выхода iOS 12.1 

iPhones.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: iPhones
Ресурс 9to5Mac поделился секретной информацией, полученной от нескольких операторов. Речь идёт о дате релиза iOS 12.1 и запуске eSIM.
Сообщается, что прошивка станет доступна для загрузки во вторник, 30 октября. Сразу же после презентации Apple. Кроме того, тогда же заработает и технология eSIM в iPhone Xs и iPhone Xs Max.
eSIM — это виртуальная SIM-карта, на которую можно привязать любого оператора сотовой связи. Для её активации операторы будут предоставлять специальный QR-код, наведя камеру на который, пользователи подключат себе номер. Физической симки не требуется для работы технологии.
Правда, скорее всего, эта технология пока не будет работать в России. Связано это с ограничениями в законодательстве.
Тем не менее, eSIM может всё-таки заработать в России. Минкомсвязи уже работает над этим вопросом.
По результатам разработки указанные требования будут обсуждаться экспертным сообществом. При их одобрении Минкомсвязь организует работу по их принятию.
Наличие зарегистрированных Федеральным агентством связи деклараций о соответствии дает право изготовителям или продавцам выпустить абонентские терминалы в обращение на российском рынке средств связи.
Если всё сложится гладко. То технология может заработать в России сразу же, как Apple объявит о запуске.
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