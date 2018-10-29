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Google протестировал приложение для борьбы с цензурой
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AP: Google протестировал в Венесуэле приложение по борьбе с цензурой в СМИ 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Корпорация Google запустила приложение, целью которого является борьба с цензурой по отношению к независимым СМИ, впервые протестировав его в Венесуэле. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
Согласно его данным, приложение Intra, которое работает пока только на устройствах с операционной системой Android, позволяет подключить телефон пользователя непосредственно к серверам Google. Это дает возможность пользователям обходить любые блокировки, которые установлены местными интернет-провайдерами, и ограничивает возможности правительства по запрету доступа к определенным сайтам.
По словам Джареда Коэна, основателя и главного исполнительного директора Jigsaw (подразделение Google), его команда создала это приложение после продолжительного разговора с венесуэльскими журналистами, которые рассказали ему о сложностях, с которыми они сталкиваются в Боливарианской Республике. "Мы не конструировали Intra [специально] для Венесуэлы, но идея возникла после нашей беседы с венесуэльскими журналистами", — сказал Коэн.
После тестового прогона в Венесуэле приложение стало доступным для всего мира. Отмечается, что с момента запуска Intra была скачена более 130 тыс. раз.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Правительство контролирует большую часть СМИ, оказывая давление и закрывая оппозиционные издания.
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