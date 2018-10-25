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WhatsApp обзаведётся собственными стикерами
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WhatsApp обзаведётся собственными стикерами 

News.ru 13 часов назад
Фото: Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres
В мессенджере WhatsApp появятся собственные стикеры. Нововведение станет доступно в ближайшие недели.
«Сегодня мы рады предложить вашему вниманию новый способ самовыражения в WhatsApp, а именно стикеры», — сказано в сообщении на сайте приложения.
На первом этапе в сервис будут добавлены стикеры от дизайнеров WhatsApp и несколько наборов от сторонних художников. В дальнейшем возможность создавать стикеры получат все желающие.
Ранее, как сообщал News.ru, разработчики мессенджера решили усилить защиту, добавив идентификацию по отпечатку пальца или лицу.
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