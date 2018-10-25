WhatsApp обзаведётся собственными стикерами

В мессенджере WhatsApp появятся собственные стикеры. Нововведение станет доступно в ближайшие недели.

«Сегодня мы рады предложить вашему вниманию новый способ самовыражения в WhatsApp, а именно стикеры», — сказано в сообщении на сайте приложения.

На первом этапе в сервис будут добавлены стикеры от дизайнеров WhatsApp и несколько наборов от сторонних художников. В дальнейшем возможность создавать стикеры получат все желающие.

Ранее, как сообщал News.ru, разработчики мессенджера решили усилить защиту, добавив идентификацию по отпечатку пальца или лицу.