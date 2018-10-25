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Роскомнадзор оштрафует Google
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Роскомнадзор выпишет штраф Google 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 3 часа назад
Фото: Reuters
Роскомнадзор собрался оштрафовать компанию Google за то, что поисковик не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-сайтов.
«Поисковик по требованию Роскомнадзора в течение 30 дней должен подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС). По истечении трех рабочих дней поисковая система должна начать фильтровать результаты поиска», — сообщается на сайте Роскомнадзора.
Регулятор отметил, что за неисполнение требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. рублей.
«При осуществлении контроля Роскомнадзором зафиксирован факт неисполнения компанией Google обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе. Роскомнадзором будут приняты меры реагирования в соответствии с КоАП», — добавили в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор направил в Google требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
До этого ЦИК и Роскомнадзор направляли в Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства.
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