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На картах Google обнаружена «мертвая зона»
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На картах Google обнаружена «мертвая зона» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Google Earth
На картах Google Earth была обнаружена «мертвая зона» — область, изображение которой не обновлялось более восьми лет. Как выяснили журналисты издания Motherboard, на этой территории расположен американский военный полигон.
Карта местности на юго-западе штата Невада выглядела одинаково с 2008 по 2016 год. Этот фрагмент подвергался цензуре.
Для того, чтобы понять, как цензурируются карты, редакция Motherboard приобрела спутниковый снимок местности, сделанный в 2013 году. Его цена составила почти две тысячи долларов. Журналисты планировали получить эксклюзивные авторские права на фотографию и перепродать ее Google за один доллар. Они надеялись, что тогда брешь в карте будет закрыта.
Однако, ознакомившись с контрактом, репортеры обнаружили, что они не могут получить все права на изображение. Им предлагалась лишь его аренда. Юристы подтвердили, что снимок может быть изъят.
Чтобы избежать проблем с властями, редакция опубликовала только скриншот этого снимка и рассказала о случившемся.
«Мы, пара неспециалистов, не знаем, демонстрирует ли изображение что-то важное для национальной безопасности (и никто не дал нам информацию об этом)», — заметили репортеры.
Карты Google Earth составлены из спутниковых и аэроснимков. Компания покупает их у различных поставщиков: бизнес-организаций, правительственных организаций, научных институтов и других. «Это Земля Google, а не наша», — с сожалением заключили журналисты в своем расследовании.
Ранее стало известно о планах министерства обороны Бельгии подать в суд на Google за отказ размыть фотографии со спутников в картографических сервисах. Модераторы сервисов не замазали изображения важных военных объектов, среди которых — авиабазы и атомные электростанции.
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