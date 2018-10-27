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Facebook удалил 82 «иранских» аккаунта
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Facebook удалил более 80 связанных с Ираном страниц 

RT на русском + ещё 8 7 часов назад
Фото: Reuters
Компания Facebook сообщила, что удалила более 80 страниц, которые имеют происхождение из Ирана.
«Мы удалили 82 страницы, группы и учётные записи из-за согласованных недостоверных действий… Несмотря на попытки скрыть достоверную информацию о себе, проведённая вручную проверка этих аккаунтов связала их деятельность с Ираном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что владельцы этих аккаунтов выдавали себя за американцев или в некоторых случаях за граждан Великобритании.
По данным компании, на этих страницах появлялись публикации на политические темы, такие как отношения между расовыми группами, оппозиция президенту и миграция.
В августе Facebook удалил ряд страниц в собственной социальной сети и принадлежащем ей сервисе Instagram, объяснив это тем, что с них велись «согласованные недостоверные действия», а сами страницы имеют происхождение из России и Ирана.
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