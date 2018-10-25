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Простой вопрос о компакт-дисках поставил молодежь в тупик
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Простой вопрос о компакт-дисках поставил молодежь в тупик 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Monica M. Davey / Getty Images
Британский подросток Алиса Лукас (Alice Lucas) задала своим подписчикам элементарный вопрос о компакт-дисках и породила бурную дискуссию. Пост доступен на ее странице в Twitter.
«Может, я из поколения Z, но как люди записывали информацию на CD? То есть как они помещали музыкальные треки на пустой компакт-диск?» — написала Лукас.
Ее пост быстро набрал вирусную популярность, а в комментарии с объяснениями пришли пользователи сети постарше. Некоторые из них действительно пытались описать весь процесс, однако остальных вопрос подростка лишь озадачил.
«Похоже, мне девять миллионов лет», — поделился эмоциями один из комментаторов. «Твою мать, я такой старый», — написал другой расстроенный юзер.
В конце июля стало известно об опасном вирусе, который получали американские чиновники. Хакеры отправляли им письма с компакт-дисками, на которых был записан вредоносный код.
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