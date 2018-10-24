Спецпроект «Народное голосование Премии Рунета» на «КТО?ЧТО?ГДЕ?»

Интернет-журнал «КТО?ЧТО?ГДЕ?» и РАЭК объявляют о запуске совместного спецпроекта «Народное голосование Премии Рунета», доступного по адресу . Пользователи смогут отдать свой голос за участников, достойных победы. И не только.

«Задумывая спецпроект, мы хотели создать своеобразную энциклопедию Премии, в которой читатель найдет всю важную информацию. Номинации и эксперты, новости и лауреаты прошлых лет, условия участия и голосования. Погрузиться в тематику помогут статьи о лучших моментах Премии и интересные факты, а также тесты, с которыми справятся лишь гуру интернет-серфинга», — говорит Светлана Лисицина, менеджер по проектам «КТО?ЧТО?ГДЕ?».

Народное голосование, в результате которого определятся проекты с наиболее активной и сплоченной аудиторией, стартует 1 ноября. Имена победителей в трех категориях — «Интернет-проект», «Сообщество Рунета» и «Игра Рунета» — назовут 29 ноября на Церемония вручения Премии Рунета. Напомним: принять участие в борьбе за золотую статуэтку могут любые проекты; подать заявку на участие возможно до 5 ноября.

В рамках Народного голосования отдать свой голос за понравившегося участника может любой пользователь. В этом году была упрощена процедура, организаторы отказались от SMS-регистрации.

Премия Рунета-2018 станет 15 -й по счету. Эта общенациональная награда в области высоких технологий и интернета поощряет наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. Церемония объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций.

Интернет-журнал «КТО?ЧТО?ГДЕ?» — официальный партнер РАЭК. Информационно-познавательный ресурс стал одним из лучших стартапов 2017 года, получив премии «Золотой сайт» и Tagline Awards 2017. Ежедневно команда журнала знакомит читателей с важными новостями из мира digital, туризма, fashion, финансов, а также публикует уникальные тесты, благодаря которым посетители могут проверить свои знания в разных сферах.

Возрастная категория мероприятия — 18+.