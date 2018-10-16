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«ВКонтакте» полностью перезапустила «Закладки»
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«ВКонтакте» полностью перезапустила «Закладки» 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: vk.com
Социальная сеть «ВКонтакте» полностью перезапустила раздел «Закладки». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлённый раздел удобнее в использовании: каждый материал попадает в свою категорию и во вкладку «Все закладки».
Теперь пользователи «ВКонтакте» смогут сохранять и возвращаться к заинтересовавшим их материалам, а также добавлять метки к сохранённому контенту и получать напоминания о непросмотренных закладках. Если материал был сохранён более трёх дней назад, но так и не был открыт, то пользователь получит соответствующее напоминание. Отмечается также, что рядом с новыми закладками появится надпись «New».
Раздел «Закладки» полностью приватный и отображается только для самого пользователя социальной сети.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» поддержит предпринимателей из регионов.
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