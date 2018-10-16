ВКонтакте поддержит предпринимателей из регионов

ВКонтакте расширяет программу #яделаюбизнес — социальная сеть поддержит предпринимателей из городов и населенных пунктов, где проживает менее 500 000 человек. Организаторы и известные эксперты подготовили специальный двухмесячный курс, который поможет участникам вывести свой бизнес на новый уровень.

200 участников программы будут проходить обучение в формате образовательных VK Live и получат домашние задания, которые помогут подготовить и сформировать стратегию для своего бизнеса.

Авторы лучших стратегий по мнению жюри получат гранты на продвижение бизнеса ВКонтакте. Общая сумма вознаграждений победителей трёх этапов программы #яделаюбизнес составит 4 050 000 рублей — призёры первого этапа разделят 1 350 000 рублей. Подать заявку на участие можно в сообществе "ВКонтакте для бизнеса" до 01 ноября.

Наталия Якунина, директор по продвижению продуктов ВКонтакте: