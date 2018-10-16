Ещё
ВКонтакте поддержит предпринимателей из регионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВКонтакте поддержит предпринимателей из регионов 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
ВКонтакте расширяет программу #яделаюбизнес — социальная сеть поддержит предпринимателей из городов и населенных пунктов, где проживает менее 500 000 человек. Организаторы и известные эксперты подготовили специальный двухмесячный курс, который поможет участникам вывести свой бизнес на новый уровень.
200 участников программы будут проходить обучение в формате образовательных VK Live и получат домашние задания, которые помогут подготовить и сформировать стратегию для своего бизнеса.
Авторы лучших стратегий по мнению жюри получат гранты на продвижение бизнеса ВКонтакте. Общая сумма вознаграждений победителей трёх этапов программы #яделаюбизнес составит 4 050 000 рублей — призёры первого этапа разделят 1 350 000 рублей. Подать заявку на участие можно в сообществе "ВКонтакте для бизнеса" до 01 ноября.
Наталия Якунина, директор по продвижению продуктов ВКонтакте:
"Развитие своего дела невозможно без получения новых знаний — предприниматель всегда должен самостоятельно развиваться. У жителей крупных городов есть большой выбор учебных заведений и курсов, но бизнес в России существует не только в миллиониках. Невероятное количество предпринимателей развивают проекты на территории всей страны — специально для жителей небольших городов мы запускаем программу поддержки. Мы верим, что по итогам проекта предприниматели смогут успешно применить все полученные знания в полном объеме, чтобы дать своему бизнесу новую волну развития".
Вести.Ru: последние новости
Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от рака Facebook: большинство политических троллей из США, а не России В App Store процветают мошеннические приложения: как не стать жертвой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ухе вьетнамца сделали необычную находку10
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем287
В Кремле отреагировали на церковный конфликт334
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине264
У ТЦ «Метрополис» произошла стрельба35
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
00:44
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Криминал Происшествия
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
06:59
«Я не видел испуга на его лице»
Наука и техника Происшествия
01:24
Москвичей предупредили об опасных погодных условиях
Погода Новости Москвы
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
06:59
«Ник был молодцом»: космонавт об аварии на «Союзе»
Наука и техника
04:08
В Кремле отреагировали на церковный конфликт
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение