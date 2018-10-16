Читайте новости в поисковых подсказках

Искать новости России и мира стало еще проще, чем раньше — теперь при вводе поискового запроса в Рамблер/поиске пользователи увидят не только привычные поисковые подсказки, но и релевантные новостные заголовки. Достаточно ввести слово или начало фразы, как во всплывающем окне появятся новости из разных областей — от политики и экономики до спорта и развлечений.

Рамблер — один из крупнейших медиапорталов Рунета с аудиторией более 52 миллионов посетителей, большинство из которых интересуются новостной повесткой. Сотни новостных поводов ежедневно сменяют друг друга, поэтому иногда найти все материалы по интересующей теме становится не так-то просто.

С недавних пор в поисковом саджесте можно увидеть актуальные новости, которые индексируются Поиском сразу же после их появления на медийных вертикалях Рамблера. Актуальные и срочные новости выделены в отдельном блоке саджеста, это помогает пользователю быть в курсе последних важных ему событий.

Рамблер

После выбора предложенного в поисковом саджесте заголовка статьи, в результатах поиска появляется новостной виджет с превью статьи, клик по которому отправляет на полнотекстовую версию заметки.

Рамблер

Мы в реальном времени актуализируем поисковые подсказки, делая их удобным инструментом для поиска новостей о последних событиях и происшествиях. Рамблер с каждым днем становится лучше, помогая пользователям получать нужную информацию еще проще и быстрее.