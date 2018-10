Депрессию научились предсказывать по Facebook

Ученые научились предсказывать депрессию по Facebook

Ученые научились предсказывать депрессию общественности по социальным сетям. Специалисты провели исследования публикаций пользователей в Facebook. За два с половиной года были проанализированы посты 683 человек. Ученые обращали внимание на хештеги, лексику, периодичность, частоту и длину сообщений.

В результате у 114 человек была выявлена затяжная депрессия. Еще 330 находились в преддепрессивном синдроме. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Наступление психического заболевания стоит ожидать, если у человека появились эмоциональные посты о самочувствии. Психиатры уже заявили, что депрессия может стать лидером заболеваний к 2020 году. Причина — рост продолжительности жизни.