AliExpress массово блокирует аккаунты россиян

AliExpress массово блокирует аккаунты покупателей из России

Отношение компании к клиентам из РФ изменилось в худшую сторону.

В прошлом при возникновении споров после приобретения товаров на виртуальной площадке AliExpress руководители организации всегда отстаивали интересы покупателей, не желая терять клиентов. Сейчас компания массово блокирует аккаунты покупателей из России в неоднозначных ситуациях. AliExpress больше не дорожит покупателями, ведь на ее площадках продается огромное количество продукции. Иногда блокировки действительно оправданы, когда клиенты пытаются мошенничать, но в большинстве случаев страдают честные покупатели.

Появилась информация, что Россия обложила дополнительными пошлинами товары из Китая в размере 30% от стоимости продаваемых вещей. Речь идет о введении единого налога на иностранную продукцию, ввозимую в РФ. Эта мера касается в том числе и товаров, поступающих из КНР.

В рамках законодательных норм созданы беспошлинные месячные лимиты на сумму 500 евро. Если покупатель из России приобретает на протяжении 30 календарных дней товаров больше, чем разрешается, то ему придется платить налог. В 2020 году беспошлинный месячный лимит сократят до 200 евро.