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В Twitter появилась новая опция
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В Twitter появилась опция записи аудиосообщений 

iGeek 2 часа назад
Фото: Reuters
В настоящий момент данная функция доступна только пользователям мобильных устройств Apple.
Разработчики Twitter внедрили в соцсеть возможность проведения прямых аудиотрансляций, аналогичная опция также присутствует и в стриминговой программе Periscope. Любой пользователь сможет записать аудиооповещение и отправить его своим друзьям, что заметно облегчит общение между ними. Программисты популярной социальной сети надеются, что новинка позволит людям чаще делиться всевозможными новостями. Помимо того, нововведение дает возможность проводить аудиотрансляции в онлайн-режиме.
Вместе с вышеперечисленными опциями введена и статистика, при помощи которой владелец гаджета может увидеть численность своих слушателей, время прослушивания записи, повторы и многое другое.
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