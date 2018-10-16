В Twitter появилась новая опция

В Twitter появилась опция записи аудиосообщений

В настоящий момент данная функция доступна только пользователям мобильных устройств Apple.

Разработчики Twitter внедрили в соцсеть возможность проведения прямых аудиотрансляций, аналогичная опция также присутствует и в стриминговой программе Periscope. Любой пользователь сможет записать аудиооповещение и отправить его своим друзьям, что заметно облегчит общение между ними. Программисты популярной социальной сети надеются, что новинка позволит людям чаще делиться всевозможными новостями. Помимо того, нововведение дает возможность проводить аудиотрансляции в онлайн-режиме.

Вместе с вышеперечисленными опциями введена и статистика, при помощи которой владелец гаджета может увидеть численность своих слушателей, время прослушивания записи, повторы и многое другое.