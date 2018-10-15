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Автомобиль рухнул с парковки ТЦ в Москве
Автомобиль рухнул с парковки ТЦ в Москве

Названо самое популярное приложение среди москвичей 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Москвы скачивают приложение «Парковки Москвы» чаще других транспортных сервисов. Его скачали 2,7 млн раз.
«Большинство водителей, которые оставляют автомобили в зоне платной парковки, оплачивают стоянку с помощью мобильного сервиса», — говорится на официальном портале мэра и правительства российской столицы.
В тройку приложений-лидеров входят «Метро Москвы», которое скачали 1,5 млн раз, а также «Аэроэкспресс» — 600 тысяч скачиваний.
Как сообщал News.ru, 3 октября в Москве восстановили работу платных парковок после профилактических мероприятий, вызванных сбоем.
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