Названо самое популярное приложение среди москвичей

Жители Москвы скачивают приложение «Парковки Москвы» чаще других транспортных сервисов. Его скачали 2,7 млн раз.

«Большинство водителей, которые оставляют автомобили в зоне платной парковки, оплачивают стоянку с помощью мобильного сервиса», — говорится на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

В тройку приложений-лидеров входят «Метро Москвы», которое скачали 1,5 млн раз, а также «Аэроэкспресс» — 600 тысяч скачиваний.

Как сообщал News.ru, 3 октября в Москве восстановили работу платных парковок после профилактических мероприятий, вызванных сбоем.