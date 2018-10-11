За россиянами следили без их ведома

Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунты компании Social Data Hub, которая обвиняется в незаконном сборе и обработке данных пользователей. Эту информацию представители платформы подтвердили изданию RusBase.

Сообщается, что сотрудники Facebook ограничили активность 66 страниц и приложений, созданных Social Data Hub. Они предполагают, что аналитики компании использовали в работе данные пользователей и их фотографии. Ранее сеть направила в офис компании письмо, где требовала прекратить обработку информации и уничтожить ее. Также платформа надеется получить перечень клиентов Social Data Hub.

Администрация Facebook считает, что действия компании были незаконными. Характер обвинений, выдвинутых Social Data Hub, идентичен претензиям к организации Cambridge Analytica.