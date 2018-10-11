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За россиянами следили без их ведома
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За россиянами следили без их ведома 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунты компании Social Data Hub, которая обвиняется в незаконном сборе и обработке данных пользователей. Эту информацию представители платформы подтвердили изданию RusBase.
Сообщается, что сотрудники Facebook ограничили активность 66 страниц и приложений, созданных Social Data Hub. Они предполагают, что аналитики компании использовали в работе данные пользователей и их фотографии. Ранее сеть направила в офис компании письмо, где требовала прекратить обработку информации и уничтожить ее. Также платформа надеется получить перечень клиентов Social Data Hub.
Администрация Facebook считает, что действия компании были незаконными. Характер обвинений, выдвинутых Social Data Hub, идентичен претензиям к организации Cambridge Analytica.
Весной 2018 года стало известно, что эта аффилированная компания использовала массивы данных о пользователях Facebook для манипуляции общественным мнением. Социальная сеть признала утечку информации о 90 миллионах юзеров. Глава соцсети Марк Цукерберг тогда извинился перед пользователями и признался, что Facebook не справился с возложенной ответственностью.
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