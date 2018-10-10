Мертвые проекты: 10 провалов Google

Десять продуктов Google, от которых компании пришлось отказаться

За двадцать лет работы Google выпустила большое количество проектов, которым было суждено отправиться в небытие. После объявления о закрытии соцсети Google+ «Газета.Ru» вспомнила 10 продуктов компании, которые не пришлись по вкусу придирчивым пользователям.

Google Buzz

Google Buzz (известен в России как «Живая лента») был предшественником Google+ и представлял собой социальную сеть, встроенную в почтовый сервис Gmail. Первый запуск Buzz состоялся в 2010 году в попытке составить конкуренцию Facebook, так как у Google к тому моменту не было собственной соцсети.

Сооснователь Google Сергей Брин заявил, что Buzz станет тем продуктом, который поможет соединить работу и развлечения.

Однако проект столкнулся с критикой и даже несколькими судебными исками из-за слабой защиты приватности пользователей.

В результате компания предпочла не разбираться с недостатками Google Buzz и в 2011 году объявила о его закрытии, чтобы сосредоточиться на создании социальной сети Google+. Ее существование также не продлилось вечно — руководство отказалось развивать платформу спустя семь лет работы.

Google Answers

Сервис вопросов и ответов Google Answers просуществовал с 2002 по 2006 год. Он был задуман как поисковая система «для ленивых» — вместо того чтобы самостоятельно листать выдачу, пытаясь найти ответ на интересующий вопрос, пользователь мог оставить запрос, предложив найти решение кому-либо другому за денежное вознаграждение.

При этом сама Google забирала небольшой процент со сделки между заказчиком и исполнителем.

По мнению руководства, Google Answers со временем изжили себя, так как в интернете появилось огромное количество похожих сервисов, где люди смогут самостоятельно создавать контент, поэтому необходимость в «Ответах» отпала. На текущий момент новые вопросы задавать уже нельзя, но архив с информацией до сих пор доступен для широкой публики.

Google Wave

Google Wave стал доступен для самостоятельной регистрации в 2010 году — этот проект объединял коммуникацию с друзьями, электронную почту и совместное редактирование документов внутри браузера. Такая широкая специализация не нашла отклика у пользователей, а потому Google Wave так и не получил достаточного распространения и был закрыт в течение первого года существования.

Google Video

Видеосервис Google появился в 2005 году для быстро поиска по медиароликам. Кроме того, пользователи Google Video могли загружать собственные ролики, а также скачивать уже существующие в формате.gvi.

Те, кто хорошо знают историю Google, могут легко предположить, что случилось дальше — в октябре 2006 года компания покупает сервис YouTube за $1,65 млрд, который становится одним из самых популярных видеохостингов мира. Несмотря на этот факт, Google Video продолжал сосуществовать с YouTube вплоть до 2012 года, после чего компания перенесла весь контент с одного сервиса на другой и окончательно распрощалась с первопроходцем.

Google Reader

Если большая часть проектов Google была закрыта из-за низкой популярности, то вести о «смерти» RSS-агрегатора Google Reader вызвали у пользователей печальные эмоции. Reader проработал семь лет, позволяя читателям просматривать статьи с новостных сайтов и блогов, собирая их в единую ленту.

Когда появились слухи о закрытии проекта, тысячи преданных фанатов Google Reader начали составлять электронные петиции с просьбой вернуть «читалку», самая популярная из которых собрала 100 тыс. подписей.

По одной из версий, закрытие Google Reader было специально инициировано руководством компании, чтобы перенаправить аудиторию в Google+.

Lively

Виртуальный мир Google Lively был запущен в 2008 году и представлял собой веб-комнаты, в которых 3D-аватары реальных людей могли общаться между собой. Lively работал на двух браузерах — Internet Explorer и Mozilla Firefox, а также требовал установку Flash.

Одна небольшая комната вмещала до 20 человек, которые разговаривали в общем чате. Однако проект опередил время — вероятно, с внедрением VR-шлемов и улучшенной графики Lively бы нашел своих почитателей, но в итоге был закрыт в том же году. Впрочем, Google не делала на виртуальный мир особых ставок, так что отмена 3D-чата никак не отразилась на компании.

Google Health

С 2008 года Google начал задумываться о физическом здоровье своих пользователей, запустив сервис Google Health. Он являлся по сути хранилищем медицинской информации, в рамках которого можно было поделиться своей историей болезни, а также проконсультироваться с врачом.

Google Health обещал пользователям стать их персональной медицинской картой, содержащей в себе все последние исследования и анализы, но внезапно закрылся в 2012 году. Как заявили в компании, отдача от этого проекта «не соответствовала ожиданиям».

Dodgeball

В 2005 году Google купила сервис Dodgeball у его создателей Денниса Кроули и Алекса Райнерта. Этот сервис был предназначен для чекина в определенных локациях, позволяя сообщать о своем местоположении друзьям и знакомым.

Вероятно, Dodgeball имел бы глобальный успех, но спустя два года Кроули ушел из Google из-за конфликта с руководством.

Чуть позже он создаст похожий сервис Foursquare, который станет гораздо популярнее первоначальной задумки.

Google хотела выжать из Dodgeball все, что можно, и на его базе создала аналогичную платформу Google Latitude. В 2013 году проект был закрыт.

iGoogle

Несмотря на букву «i» в названии, iGoogle не имеет ничего общего с продуктами компании Apple . Это специальный сервис, позволяющий персонифицировать стартовую страницу, добавив на нее разные виджеты и новостные ленты.

В 2013 году Google приняла решение отказаться от iGoogle, так как на смену виджетам пришли приложения внутри браузера Chrome и мобильной операционной системы Android.

Google Notebook

Google Notebook позволял пользователям делать пометки и записи, собирать текст, ссылки и фотографии в рамках интернет-поиска. Эти блокноты можно было сохранять и делиться содержимым с другими пользователями.

Если такой функционал кажется знакомым, то это неслучайно — к 2012 году Notebook был признан устаревшим, а на его место пришел более современный Google Docs, работающий в рамках веб-браузера.