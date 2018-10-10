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Назван главный признак взлома Facebook-аккаунта
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Назван главный признак взлома Facebook-аккаунта 

iGeek 6 часов назад
Если юзер заметил, что соцсеть «вышла» со страницы и просит снова ввести логин и пароль, то это говорит о работе хакеров.
После последнего на данный момент нападения киберзлоумышленников на Facebook, специалисты рассказали, что делать и как выяснить, что аккаунт был взломан. Главным признаком являются сброшенные при попытке попасть на свою страницу персональные данные. Всего за прошедшие 30 дней хакеры атаковали 50 миллионов юзеров Facebook, тогда как количество закрытых сервисом учетных записей равно 90 миллионам.
Вчера основатель соцсети Марк Цукерберг потерял два миллиарда долларов после заявления его подчиненных о наличии проблем компании с безопасностью. При этом интернет-гигант предпочел не уточнить касательно того, возникла ли утечка информации или нет.
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