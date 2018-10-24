В Италии Apple и Samsung оштрафовали за снижение темпа работы смартфонов

Расследование в отношении Apple и Samsung власти Италии начали в январе 2018 года. По версии антимонопольного органа, компании «умышленно придерживались коммерческой политики, направленной на использование недостатков некоторых деталей для снижения производительности своей техники с тем, чтобы убеждать потребителей покупать новые модели». Кроме того, производители предлагали пользователям обновить программное обеспечение, не предупреждая о последствиях этого для работы устройств.

"В ходе всестороннего расследования служба AGCM выяснила, что компания Apple и компания Samsung проводили нечестную коммерческую деятельность, выпустив ряд обновлений встроенного программного обеспечения для мобильных телефонов, что привело к серьезным нарушениям в работе устройств, таким образом ускорив процесс их замены", — говорится в заявлении службы.

Согласно документу, за нарушение статей 20, 21, 22 и 24 Кодекса прав потребителей компания Samsung должна выплатить штраф в размере пяти миллионов евро, компания Apple — 10 миллионов евро.