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Складной смартфон Samsung получит гибкий экран Infinity-V
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Складной смартфон Samsung получит гибкий экран Infinity-V 

Ferra.ru + ещё 104 4 часа назад
Фото: Машины и Механизмы
Компания Samsung зарегистрировала торговую марку Samsung Infinity-V в категории дисплеев для смартфонов. Сейчас компания использует экраны под брендом Infinity для безрамочных смартфонов.
Samsung Galaxy Note 9 и Infinity Display
Эксперты уже предположили, что экраны Infinity-V должны найти применение в складном смартфоне, чей анонс ожидается совсем скоро.
Согласно более ранним утечкам, в закрытом виде пользователю доступно 4 дюйма дисплея, которых достаточно для выполнения базовых функций, таких как почта и обмен сообщениями, без открытия смартфона. Внутренние тесты шарнира показали, что он может выдержать более 200 тысяч циклов открытия-закрытия.
Сканер отпечатков пальцев не смогли встроить под такой дисплей из-за технических сложностей. Прототип весит более 200 граммов из-за дисплея большего размера, чем у любого другого смартфона на рынке. Ради уменьшения веса производителю пришлось урезать ёмкость батареи. Samsung и Google совместно разрабатывают специальную версию Android для складного смартфона.
Первая демонстрация складного смартфона ожидается на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference 7 ноября. Выпуск смартфона ожидается не ранее второго квартала 2019 года.
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