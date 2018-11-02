Ещё
Гибкий смартфон Samsung получит два экрана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными

Гибкий смартфон Samsung получит два экрана 

Ferra.ru + ещё 129 1 час назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску складном смартфоне Samsung с гибким дисплеем. Информацией поделилось корейское издание The Bell.
По данным источника, первый такой смартфон Samsung получит не только гибкий большой дисплей диагональю 7,29 дюйма, но и вспомогательный 4,58-дюймовый экран.
В разложенном состоянии устройство превращается в небольшой планшет с 7-дюймовым экраном. В сложенном состоянии пользователю доступен небольшой дисплей диагональю 4,58 дюйма.
Сообщается, что компания Samsung Display уже начала производство гибких дисплеев и первоначальные объёмы достигают 100 тысяч штук в месяц. Samsung может выпустить от полумиллиона до миллиона таких смартфонов до конца года, чтобы изучить отклик на рынке.
Первая демонстрация складного смартфона ожидается на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference 7 ноября.
Ferra.ru: последние новости
Яндекс.Такси впервые вышло из убытков в России Спустя 2,5 месяца после выхода Android 9.0 Pie всё ещё уступает восьмилетней Gingerbread по популярности В мессенджере WhatsApp появится реклама
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины309
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе352
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы166
В США подтвердили возможность ударить по РФ из Европы86
Генерал МВД ответил на вопрос об интиме в органах82
Видео
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия В мире
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
01:14
Украинский дрон-камикадзе попал на видео
Армия Оружие
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
01:00
Московское метро объявило о реформе
Новости Москвы
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение