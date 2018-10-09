Почему Google закрывает свою соцсеть

Почему социальную сеть Google+ пришлось закрыть

Компания Google приняла решение о закрытии своей социальной сети Google+, запущенной в 2011 году. Причиной этому стала брешь в системе безопасности, скомпрометировавшая сотни тысяч пользователей платформы. Уязвимость была найдена еще весной 2018 года, но Google приняла решение умолчать о ней, так как боялась, что это нанесет ущерб репутации компании.

Закрыли глаза

В марте 2018 года компания Google обнаружила уязвимость в системе безопасности социальной сети Google+, из-за которой были скомпрометированы аккаунты сотен тысяч пользователей этой платформы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Руководство Google приняло решение умолчать об утечке данных, так как компания могла попасть под штраф Евросоюза из-за Общего регламента по защите данных, а также предстать перед Сенатом США . Кроме того, уязвимость такого масштаба могла повлечь за собой определенные репутационные риски.

После того как информация о скрытой уязвимости попала в прессу, Google выпустила официальное заявление, в котором объявила о закрытии социальной сети Google+.

Впрочем, основной причиной для такого шага называется низкая популярность платформы.

«Потребительская версия Google+ практически не используется: 90% всех сессий на сайте длятся менее пяти секунд», — заявил вице-президент по инженерному обеспечению компании Бен Смит.

По его словам, инженеры потратили много времени и сил на создание и поддержку Google+, но ей так и не удалось снискать любовь пользователей.

После этого заявления Смит наконец-таки сообщил об утечке, заявив, что сильно волноваться не стоит, так как утекшие данные включали в себя информацию из профиля, которая является необязательной к заполнению — место работы, пол, возраст и прочее. Тем не менее, среди этих данных есть также личные имена и e-mail-адреса, если пользователь посчитал нужным поделиться ими с другими участниками соцсети.

«Мы обнаружили эту уязвимость и сразу же выпустили патч в марте 2018 года», — говорит Смит, отметив, что в результате утечки могли пострадать до 500 тыс. пользователей Google+.

Google+ будет закрыта в течение ближайших 10 месяцев. Этот процесс предположительно завершится к августу 2019 года.

Почему же Google умолчала об этом инциденте, не рассказав о рисках для приватности своих пользователей? По данным WSJ, руководство компании понимало, что публичное заявление об утечке моментально заинтересует регуляторы, а также вызовет сравнение с Facebook и ее скандалом с Cambridge Analytica.

Внутренний комитет компании принял решение скрыть уязвимость, запретив генеральному директору Google Сундару Пичаи обнародовать эти данные, так как не посчитал проблему слишком серьезной.

IT-гигант предпочел пойти на такой шаг в свете последних событий, когда американские законодатели требуют ужесточения регулирования социальных сетей и крупных техкомпаний, имеющих в своем распоряжении огромные массивы персональных данных.

После того как стало известно о сливе данных пользователей Facebook третьим лицам, руководитель компании Марк Цукерберг был экстренно вызван в Конгресс США для дачи показаний по данному делу. По предварительной информации, Сундар Пичаи выступит перед конгрессменами в ближайшие пару недель.

Череда неудач

О штрафах и санкциях компания Google знает не понаслышке. В конце сентября стало известно, что министерство обороны Бельгии готовится подать на Google в суд за отказ «размыть» на своих онлайн-картах объекты стратегического назначения.

Как уточняется, ведомство обратилось в Google с требованием сделать обозначения указанных объектов на картах менее четкими, но компания проигнорировала обращение.

Кроме того, Белый дом подготовил особый президентский указ, который обяжет ведомства провести расследование в отношении Google из-за вероятного нарушения антимонопольного законодательства.

Эта новость появилась вскоре после того, как на Google обиделся президент США Дональд Трамп — по его словам, поисковая система подтасовывает результаты, демонстрируя только плохие новости об американском лидере.