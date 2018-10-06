России выдвинули новые абсурдные обвинения

В отношении России выдвинуты новые абсурдные обвинения

Сообщается, что эксперты, проанализировавшие около трех миллионов сообщений в Twitter и на других платформах, пришли к выводу, что с таких аккаунтов распространялась информация на темы BREXIT и терактов в Лондоне, о вреде прививок и генно-модифицированных продуктов, а также призывы к школьникам срывать уроки.

Как сообщалось, в США и некоторых европейских странах периодически звучат обвинения во вмешательстве в выборы в адрес России, но никаких доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".