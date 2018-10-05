В WhatsApp добавили важную функцию

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В WhatsApp для Android добавлена необычная функция 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Мессенджер WhatsApp для системы Android получил новую функцию, которая позволяет пользователям смотреть видео из соцсетей в самом окне приложения, а также передвигать ролик в разные точки экрана.
WhatsApp позволит владельцам мобильных устройств на платформе Android воспроизводить видео в фоновом режиме. Пользователи iOS получили эту возможность раньше.
Теперь, запустив видео, можно перетащить его в любую точку экрана, а попутно отвечать на другие сообщения. Этот режим называется «картинка в картинке», в настоящее время он доступен для роликов с YouTube, Facebook и Instagram, а видео, из Twitter перетаскивать по экрану нельзя.
Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить мессенджер до версии WhatsApp Beta v2.18.301. Информацией о нововведении поделился ресурс WABetaInfo.
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