Новые беды: Windows сама удаляет файлы

Windows 10 начала удалять файлы пользователей

Не успело октябрьское обновление Windows 10 увидеть свет, как уже разозлило пользователей самой популярной операционной системы мира — многие владельцы компьютеров жалуются на пропажу личных документов, а также уменьшенное время работы аккумулятора.

Компания Microsoft объявила о выпуске октябрьского обновления для Windows 10 во время своей конференции в Нью-Йорке 2 октября 2018 года. С тех пор пользователи, рискнувшие установить апдейт в числе первых, жалуются на многочисленные проблемы, появившиеся после установки. Стоит отметить, что каждый выход обновлений Windows 10 сопровождается определенными рисками, и многие пользователи не решаются апгрейдить систему из-за боязни поломки. Этот раз не стал исключением.

Одна из самых распространенных проблем — внезапная пропажа личных документов владельца компьютера. Некоторые юзеры жалуются на потерю нескольких файлов, другие заявляют о том, что Windows самостоятельно удалила сотни гигабайтов, которые никак нельзя восстановить.

«Два месяца моей работы потеряны из-за обновления, — пишет один из пострадавших, который потерял файлы общим объемом 220 Гб. — Самое важное — эти документы не оказываются в «Корзине». Они просто исчезли».

Oh my god.



My «Documents» folder got deleted somehow causing *all* of my personal documents (Word docs, spreadsheets, etc) to disappear. This is on an NVMe SSD with TRIM. All gone.



My last backups are ancient.



Fuck. — Flabby Cat (@MakatiCub) 4 октября 2018 г. «Судя по всему, мой компьютер установил последнее обновление Windows 10 около трех часов дня и во время этого процесса… он распаковал собственные файлы установки, перезаписав мои документы. Я так зол на Microsoft!» — сообщил пользователь Twitter с никнеймом @MakatiCub.

Удаление затрагивает файлы в папках «Мои документы» и «Изображения», расположенные в личной директории пользователя. При этом вернуть файлы не представляется возможным даже после отмены обновления и восстановления предыдущего состояния Windows.

Вероятно, пропажа документов связана с обновлением облачного сервиса Microsoft OneDrive, но прямых доказательств этому нет.

Другой проблемой, связанной с октябрьским обновлением Windows 10, стала перегрузка некоторых моделей процессоров марки Intel, из-за чего аккумулятор на ноутбуках разряжается слишком быстро. Эту перегрузку вызывает драйвер Intel Display Audio, который система предлагает установить в рамках апдейта. Microsoft выпустила рекомендацию, в которой просит игнорировать предложение об установке драйвера и закрыть диалоговое окно.

Сообщается, что для широких масс автоматическое обновление должно было начаться только 9 октября, а те, кто установил его раньше, являются небольшой группой продвинутых юзеров, запустивших апдейт вручную.

Тем не менее, Microsoft уже провела необходимые мероприятия, чтобы помешать случайным пользователям обновить Windows до тех пор, пока существующие проблемы не будут решены.

Юзерам рекомендуется сделать резервное копирование важных файлов в системе, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Официальный представитель компании заявил, что расследование инцидента уже ведется.

В конце сентября стало известно о критической уязвимости нулевого дня в Windows, позволяющей хакерам получить доступ к системе жертвы. Уязвимость была обнаружена четыре месяца назад, но на текущий момент так и не была исправлена. Некоторые эксперты рассчитывали, что патч, исправляющий «дыру», будет выпущен в рамках злополучного октябрьского обновления.

Уязвимость была обнаружена в базе данных JET Database Engine на Windows 7, однако не исключается, что под угрозой могут оказаться и более новые версии этой операционной системы, в том числе и Windows 10.

Злоумышленник, желающий воспользоваться этой уязвимостью, отправлял жертве файл с расширением.jet, с запуском которого хакер одновременно получал доступ к ее компьютеру и мог установить на него вредоносные программы и вирусы.

Несмотря на то, что такой сценарий выглядит пугающим, ИБ-специалисты оценивают угрозу от этой уязвимости как умеренную, подчеркивая тот факт, что заражение невозможно без активного участия самого пользователя.