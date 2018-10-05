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Google Translate научили различать диалекты
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Google Translate научили различать диалекты 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Создатели онлайн-переводчика Google Translate добавили в программу новую функцию. Отныне она умеет различать диалекты. Авторы проекта говорят, что такое нововведение станет важным подспорьем в путешествиях, ведь приложение умеет разбирать речь человека на слух, сообщает The Verge.
Пока различать диалекты умеет только версия приложения для iOs. В программе появились четыре типа английского языка: американский, британский, индийский и австралийский. Кроме того, программа научилась различать два вида французских — тот, на котором говорят во Франции, и канадский.
Также появились два варианта испанского: мексиканский и тот, что в Испании. Из экзотических нововведений — два диалекта бенгальского языка, из Бангладеш и Индии.
Разработчики обещают, что вскоре обновленная версия Google Translate будет выпущена и для устройств на Android.
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