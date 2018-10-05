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Обнаружен новый способ взлома WhatsApp
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Обнаружен новый способ взлома WhatsApp 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальное агентство кибербезопасности Израиля выпустило для пользователей WhatsApp предупреждение о новой технологии кражи аккаунтов, сообщает поратл ZDNet.
В последнее время в стране участились случаи взлома профилей с помощью голосовой почты — услуги, которую предоставляет большинство мобильных операторов. Чтобы получить доступ к ящику, нужно знать четырехзначный PIN-код. Множество пользователей выбирают стандартные значения, например, "0000" или "1234". От взломщика не требуется особых знаний, чтобы подобрать такой пароль, отмечает издание.
Схема выглядит следующим образом: злоумышленник устанавливает на свой телефон WhatsApp и пытается "залогиниться" в аккаунт, уже привязанный к конкретному номеру. Вход в сервис подтверждается через SMS-сообщение с одноразовым кодом. Если этого по разным причинам (например, хозяин аккаунта не смотрит на телефон и не видит оповещений) не происходит, активируется еще один способ верификации — код приходит в голосовом сообщении, которое приложение отправляет на почту по номеру телефона. Подобрав пароль, взломщик узнает код, вводит его в WhatsApp и крадет аккаунт.
Следом новый владелец аккаунта может включить двухфакторную аутентификацию, после чего контроль над профилем вернуть почти невозможно.
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