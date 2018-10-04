Китайцы развернули масштабную кибервойну

Правительство США предупредило о новых атаках хакерской группировки cloudhopper, которую западные эксперты связывают с китайскими властями. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении министерства внутренних дел США сообщается, что группировку cloudhopper удалось уличить в кибершпионаже и краже интеллектуальной собственности. Со слов чиновников, преступники развернули масштабную кампанию по краже данных, направленную на поставщиков технологических услуг.

Среди жертв могут оказаться организации, занятые в сфере информационных технологий, энергетики, здравоохранения, связи и производства. Ранее эксперты в области кибербезопасности предсказали, что активность хакеров из Китая вновь вырастет на фоне эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Для американских компаний опубликовали инструкции по защите от атак. Аналитики FireEye заявили, что некоторые группировки из Китая действительно развернули в последние месяцы бурную деятельность. «Я могу сказать вам, что, к сожалению, китайцы вернулись», — подтвердил технический директор американской фирмы CrowdStrike Дмитрий Альперович (Dmitri Alperovitch).

Ранее специалисты компании Symantec сообщили о крупномасштабной атаке китайских хакеров на космические, оборонные и телекоммуникационные комплексы США. Целью нападения назвали национальный шпионаж.